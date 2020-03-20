羅暐捷滿貫炮。

中職二軍例行賽閉門進行，由統一獅對上富邦悍將，此戰猛獅打線大爆發，包含羅暐捷滿貫炮、姚雨翔雙響炮在內，共敲5支全壘打，以15比4大勝悍將二軍。

統一獅二軍今日派出年輕陣容，先發九棒加投手沒人超過25歲，富邦悍將派出陳冠傑（陳品學）先發，不過一個人次都沒解決，連丟3人保送後退場，悍將換投彭璿紘，結果遭獅隊新秀「挑眉哥」羅暐捷轟出驚天滿貫炮，替獅隊率先取得4分領先。

2局上半悍將于森旭也回敬2分炮，不過猛獅打線今日大爆發，第3局至6局都有得分，3局下僅靠2支安打，再加上3次四死球及悍將失誤攻下3分。4局下半姚雨翔敲出右外野方向2分炮，下局李丞齡再補上2分炮搶分，接著6局下半姚雨翔敲出單場第2轟，6局打完就取得14比2大幅領先。

悍將8局上半靠于森旭、姚冠緯、楊晉豪串聯安打追回2分，不過仍無力翻盤，最後統一獅以15比4帶走此戰勝利。

此戰猛獅新秀表現強大火力，羅暐捷是去年U18中華隊冠軍班底，也是去年選秀第二指名選手，不僅連2戰開轟，二軍賽事7打數敲4安，已賺進7分打點。姚雨翔有過一軍出賽經驗，扛起二軍第四棒，含今日雙響炮在內，二軍3戰就有3轟表現；李丞齡也是新秀，今日敲出雙安都是長打，包含二壘打及2分炮。

(中時 )