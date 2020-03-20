苗栗縣府與西湖鄉農會20日釋放平腹小蜂，以生物防治剋荔枝椿象。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣府與西湖鄉農會20日釋放平腹小蜂，以生物防治剋荔枝椿象。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

荔枝椿象2月中旬進入產卵期，密集的卵塊不僅令人頭皮發麻，更讓苗栗西湖的農民頭痛不已，苗栗縣政府今年委託西湖鄉農會監測荔枝椿象密度，針對藥劑防治給予補助，20日農會人員再利用生物防治法，在果樹上懸掛平腹小蜂卵盒，希望透過放飛小蜂剋治椿象。

每年2、3月是荔枝椿象產卵期，也是防治黃金期，趁著成蟲尚未危害果樹前，農民常用化學噴藥或是物理摘除葉片防治，不過近年政府積極推廣生物防治，透過放飛平腹小蜂產卵寄生於荔枝椿象卵塊，導致椿象無法順利孵化，可大幅降低荔枝椿象的密度，20日農會人員執行懸掛小蜂卵盒及放飛作業。

西湖農民何木炎表示，西湖鄉的龍眼樹受到荔枝椿象影響，產量一度大幅下降，前年苗栗農改場現勘，在西湖鄉放飛平腹小蜂試驗，發現生物防治的效果奇佳，感謝縣府和農會持續關心荔枝椿象危害情形，今天來放飛平腹小蜂，對農民幫助很大。

縣府農業處副處長陳樹義表示，西湖鄉種植龍眼面積約占20公頃，荔枝椿象對龍眼樹產生危害，因此選在這邊先推廣生物防治，第一階段農民先用化學及物理防治，但由於邁入龍眼樹開花期，緊接著又是龍眼蜜的產期，顧及消費者食安權益，因此建議農民改用生物防治釋放平腹小蜂。

農會總幹事郭豐文指出，荔枝椿象危害全台荔枝、龍眼、台灣欒樹，第一階段政府補助西湖鄉11公頃果園用藥，每公頃給與2000元補助，化學防治已於3月初施用完畢，3月下旬龍眼樹開花，蜜蜂會來採蜜，感謝縣府選在西湖辦理平腹小蜂生物防治示範，共補助3公頃面積，將分4次釋放，每次間隔15天。

西湖農會釋放平腹小蜂剋荔枝椿象。（巫靜婷攝）

(中時 )