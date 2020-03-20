台南市安平區丸傑水產餐廳曾獲人氣美食節目採訪。（摘自丸傑水產臉書／洪榮志台南傳真）

「再見，是期待再次相見」，不敵此波新冠肺炎疫情影響，在台南市安平區開業近5年的知名丸傑水產餐廳，20日在臉書公告將從4月起暫停營業。業者前台南市商業會理事長、現任台南市農產運銷公司總經理林士傑坦言，受到疫情的衝擊，經慎重考慮再三，決定先暫時歇業。

林士傑指出，受到新冠肺炎疫情的衝擊，該餐廳上個月虧損高達5、60萬，整體營收也下滑6、7成，根本無法正常進貨及備料，也導致食材品質可能會不好，連帶影響商譽，因此必須慎重思考因應對策。

「再這樣虧損下去會被拖垮」，林士傑認為，經過再三思量，決定先歇業，「留得青山在，不怕沒柴燒」。

林士傑還說，新冠肺炎疫情不斷升溫，各大餐飲業者紛紛遭到波及，生意大受影響，丸傑當然也不例外。為了提供消費者最優質的海鮮料理，近5年來他們不敢馬虎，不斷改良精進。

林士傑強調，從疫情開始升溫之際，丸傑防疫就走在前頭，不論是每天的消毒工作，又或是在進到餐廳前的基本檢疫，他們一刻都未鬆懈，為的是保護消費者。但疫情沒有趨緩，反而在這幾天裡新增確診病例破百，為配合政府防疫工作，並為降低群聚感染盡一份心力，非常遺憾地要向敬愛的員工及顧客宣布，「丸傑自4月起，將暫停營業」。

(中時 )