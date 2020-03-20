新冠肺炎重擊台商在大陸產能！經濟部今天公布2月外銷訂單，其中海外生產比跌落到40.7％，是資通信業大舉西進的年代後，15年同月最低。不過經濟部表示，這沒有什麼好高興，因為生產比降低是因疫情衝擊關係，並非廠商把產線移回國內，所以實質是接單金額減少，對國內沒有好處。

近年外銷海外生產比多在5成以上，前年9月還有到57％，結果今年2月份就重滑到40.7％。上一次2月份低於此數字，是2005年2月的39.7％。

對於這個結果，經濟部統計處長黃于玲解釋，是肺炎疫情大陸祭出管制，廠商位於大陸產能受阻關係。這可以從9成海外產能在大陸的資通信，2月跌為87％，較去年少4.7％看的出來。其他像是電子產品、光學器材也都較去年同月掉超過7跟5個百分點。

台商在90年代大舉西進對岸，當時以傳統產業為主，2006年後換一波資通訊產業西進，主要到珠三角到長三角一帶設廠。在這之前，外銷海外生產比只有2到3成，多數廠商產線仍在國內。

到底多少的生產比算是合理？黃于玲認為，並沒有一個所謂幾成合理的海外生產比數字，「餅做大比較重要，假設外銷訂單金額可加倍，那即使海外生產比跟現在一一樣，台灣也會受惠。」

黃于玲說的是所謂的「三角貿易」收入，這部分淨收入會計入台灣GDP內，對經濟成長做出貢獻。雖海外生產比過高，表示廠商產線多在海外，對國內就業就無貢獻。但黃點出，多接到單，貢獻台灣經濟比較重要，至於在哪裡生產並不是太大重點。

雖然海外生產比重跌是新冠肺炎關係，不過黃于玲也指出，觀察到台商有把大陸部分產能轉回國內生產，像是2月在國內生產的訂單金額，跟去年同期比就成長了14.8％，還有廠商表示確實有接到轉單情形。另外，外銷訂單調查母體的1585家廠商，在中美貿易戰後，已有1成表示已把海外產能移回國內。

(中時 )