搶攻春遊旅宿商機，並鼓勵國人支持國旅、深度探索台灣，天成飯店集團再推全新優惠住房專案，即日起至6月30日推出「滿千送千 住天成文旅抵瑞穗天合享優惠價最高再省3,000元」住房專案，凡活動期間內入住「天成文旅」系列二間設計型旅館，包括台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘，即可憑住房發票之千位數折抵瑞穗天合國際觀光酒店住宿費用，每房限抵用一張發票，最高折抵3,000元。

天成飯店集團表示，活動期間入住台北「天成文旅-華山町」、嘉義「天成文旅-繪日之丘」任一館別，住房發票金額的千位數可於6月30日前折抵入住瑞穗天合國際觀光酒店「瑞穗饗樂假期」一泊二食優惠價的住宿費用，每張發票最高可折抵3,000元，每張發票限抵乙房乙次，不限平日、旺日、假日、大假日皆可抵用）。以城堡精緻客房（2人房）平日優惠專案價10,000元+10%為例，折抵最高上限3,000元後每房只要8,000元，附贈兩人早餐與晚餐，館內眾多免費設施如跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、電競室等無限使用，還有占地2,300坪的「金色水樂園」室內戶外108泡湯戲水池恣意悠游。

位在花東縱谷間的瑞穗天合國際觀光酒店，占地兩萬坪，以歐風城堡造型被譽為『台版迪士尼』、『花蓮霍格華茲』，館內客房和戶外的金色水樂園皆提供瑞穗特有溫泉『黃金湯』。天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，此次推出『滿千送千 住天成文旅抵瑞穗天合享優惠價最高再省3,000元』住房專案，串接台北和嘉義的天成文旅系列和花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店，提供消費者一個多元的旅行套裝專案；尤其是針對想至瑞穗天合國際觀光酒店度假的潛在顧客，此波專案等於先加碼贈送天成文旅系列館別住房，讓旅客得以用更優惠價格入住瑞穗天合，並體驗文創旅館、奢華度假旅館兩種不同的旅行型態，預估此波專案能為天成文旅系列二館提高1成住房率。

天成飯店集團旗下品牌「天成文旅」，以「引設計 旅在地」為理念，注重在地文化特色，客製化打造專業飯店。位於嘉義市東區的「天成文旅-繪日之丘」，外觀呈現白色幾何堆疊，優雅外型宛如美術館般，闡述出簡約的設計風格；客房則融入些許活潑的色調，亮眼吸睛，並結合阿里山的意象如日出、山嵐、檜木等自然素材，巧妙地出現於公共空間與客房之中，與旅客對話產生驚喜共鳴。

「天成文旅-華山町」坐落在台北華山1914文化創意產業園區旁，基地興建於1952年，原為第一銀行所屬的倉庫，內部保留了當時的美式無梁板結構建造及漏斗型圓柱，呈現出低調樸素質感。而緊鄰華山1914文化創意產業園區，也讓天成文旅-華山町成為藝文的延伸腹地，特別規劃於一樓大廳設置藝術展覽空間，定期更換展出各類型藝術作品，將飯店作為藝文的載體，為旅人的旅程妝點更豐富的色彩；更透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素及舊時「台北酒廠」製酒文化的主題設計飯店。二間天成文旅系列客製化設計型態旅館，各有不同與在地連結的文創風情，等待旅人前往體驗。

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