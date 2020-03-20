在新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業之下，飯店業者紛紛首度祭出長住優惠方案搶救空房，福華大飯店集團即日起至5月31日推出「我OK，我來住」安心長住專案，最低下殺2折起，最低每晚含稅僅1200元；Home Hotel大安則在即日起至6月30日推出「回家Long Stay」長住12天起專案，單人每晚1500元起，最低相當於1.3折，若搭配臺北市政府對家中有居家檢疫者之家屬的補助，平均每晚更只需1000元即可入住。

台中福華大飯店客房。（福華大飯店集團提供）

響應台北市府提出「返台居家檢疫者回家住，同住家人外出旅宿」防疫觀念，福華大飯店集團為鼓勵居家檢疫者返台後回家居住，而原本在台同住的家人可外出旅宿以降低接觸風險，因此推出「我OK，我來住」專案，讓返台旅客的健康家屬能享入住7晚以上的超值價格，每晚含稅1200元起，不限平假日，住7天以上便可適用，還可任選旗下7家分店中的2家福華大飯店跨店入住，且專案房客皆能享餐飲9折優惠。

價格最低的屬新竹福華大飯店及石門水庫福華大飯店，每房每晚含稅1200元起；台北福華大飯店和台中福華大飯店每房每晚優惠價含稅2000元起可入住高級單人或雙床房；而高雄福華大飯店則主推親子客群入住豪華家庭房，7天6夜每房每晚含稅僅1699元起；若想更清靜，也可選擇翡翠灣福華每房每晚含稅2000元，斗六華安大飯店每房每晚含稅1300元，每房至多兩人入住。

Home Hotel大安即日起至6月30日推出「回家Long Stay」長住12天起專案。（Home Hotel大安提供）

Home Hotel大安的「回家Long Stay」長住12天起專案，1至4人入住都有分別有超值優惠。若單人入住標準原創客房，每晚含稅僅1500元起；雙人入住，每人每晚含稅1800元起；3人入住驚艷家庭三人房，每人每晚含稅2100元起；而4人入住驚艷家庭四人房，每人每晚含稅1700元。

(中時 )