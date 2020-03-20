石承鎬（HAO）日前推出〈酸酸的你〉MV，他現場與女主角四手聯彈，現場工作人員笑說「兩人相互對視時，眼神根本就甜出汁，快點找墨鏡來戴！」現場充斥粉紅泡泡，化妝師也笑說「HAO整天害羞臉紅，根本不需要畫腮紅。」石承鎬拍攝過程中聊起自己的初戀，笑說是兩小無猜的初戀，不過才剛萌芽就因為課業繁重而結束了，開始工作後重心都放在工作上。

石承鎬先前分別拍攝電影《你不是一個人》及網路劇《HIStory3 那一天》，這次MV中也與女主角有親密的互動，工作人員好奇問「與男生拍親密戲跟女生拍親密戲，那個會讓HAO覺得比較有難度」？石承鎬說：「女生。因為男生就是好兄弟拍起來比較不尷尬，跟女生拍，會比較需要注意是否會讓對方不舒服。」聊起自己喜歡女生的類型，HAO說：「欣賞活潑開朗、眼睛大大的像周子瑜類型的女生。」讓一旁工作人員戲稱「HAO的粉絲現在開始都想成為周子瑜了」。

石承鎬（左）在新歌MV中與女主角互動親密。（愛貝克思提供）

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