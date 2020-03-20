大陸國家外匯管理局20日公布2月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。2月，銀行結匯1兆200億元（人民幣，下同），售匯9208億元，結售匯順差991億元。

據《中新經緯》報導，大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，儘管受到疫情影響，2月大陸外匯市場運行整體平穩。她提到，第一是外匯市場供求保持基本平衡。衡；第二是非銀行部門涉外收支延續淨流入態勢。2月大陸企業、個人等非銀行部門涉外收支順差96億美元，較1月增長5％；第三，外匯存底基本穩定，規模變動主要受匯率折算、資產價格變化等估值因素影響；第四，人民幣匯率在合理區間內雙向波動，匯率預期平穩。

王春英指出，主要管道跨境資金流動保持基本穩定。一方面，市場主體結售匯意願整體平穩。2月衡量結匯意願的結匯率，也就是客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比為59％，較去年同期上升5個百分點；衡量購匯意願的售匯率，也就是客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比為62％，較去年同期下降3個百分點。另一方面，從主要管道來看，2月貨物貿易、直接投資結售匯和涉外收支延續順差格局；境外投資者淨增持境內債券140億美元，1月為淨增持14億美元。

(旺報 )