台股狂崩3600點，國安基金終於在20日出手，在權值股領漲下，成功收復10年線9110點，終場上漲552點，指數收在9234點，成交量約2340億元，3大法人合計買賣超總額233.55億元新台幣。

政府救市祭出降息、限空令以及護盤3猛藥齊下，台股回神，站回9000點關卡，觀察3大法人動向，自營商賣超21.32億元，投信買超6.83億元，外資及陸資賣超219.06億元。

3大法人買超前10名分別為：富邦VIX(00677U)、旺宏(2337)、富邦上証反1(00634R)、元大台灣50正2(00631L)、國泰美國道瓊反1(00669R)、華新(1605)、元大滬深300反1(00638R)、元大S&P500反1(00648R)、中石化(1314)、彩晶(6116)。

從外資角度來看，買超前10名分別為：元大台灣50反1(00632R)、旺宏(2337)、中石化(1314)、彩晶(6116)、欣興(3037)、富邦上証正2(00633L)、國際中橡(2104)、富邦上証反1(00634R)、中環(2323)、華泰(2329)。

外資賣超前10名分別為：聯電(2303)、玉山金(2884)、富邦VIX(00677U)、友達(2409)、中信金(2891)、鴻海(2317)、新光金(2888)、台新金(2887)、元大金(2885)、兆豐金(2886)。存股族最愛的金融股雖在20日強彈逾6%，玉山金甚至漲停、中信金上漲近5%，但仍遭外資大量拋售。

據中央社報導，凱基投顧分析，台股若能站回5日線9258點，才算確認是止跌反彈，近期還得注意亞股走勢，建議投資人操作謹慎保守。

(中時電子報)