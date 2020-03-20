受新冠肺炎疫情影響，企業取消大型聚會，新人婚宴遞延，使觀光飯店宴會近乎停擺，為活化宴會場地，台北喜來登大飯店即日起至4月30日（四）推出「兩小時快閃會議專案」。凡於上午8點至下午4點半期間，任選兩個小時進行會議，即享場租8折限定優惠，每場9,600元起。台北喜來登表示，將依據需求人數安排合適場地，場租費用依場地而定。

台北喜來登大飯店 B1樓層有五間獨立多功能會議室，挑高4.8米、佔地760坪的B2宴會廳樓層更可彈性區分為四間會議室，標標由經驗豐富的諮詢團隊為客人量身規劃場地，免費提供螢幕、投影機與麥克風等設備，加碼贈送外帶精緻茶點或當日現做外帶便當，服務人員更隨時在旁滿足客人即時需求。

台北喜來登表示，為賓客與員工嚴格把關防疫，飯店自2月初起於一樓大廳設置紅外線體溫感測站、縮減飯店出入口、增派人員駐點管制，全館更設置乾洗手機、定時消毒公共區域、員工亦自主佩戴口罩與測量體溫等多重防護。

(工商 )