新冠肺炎令許多民眾的旅遊意願降低，為讓旅客玩的安心，雄獅旅遊推出「旅遊健檢師」服務，由專員赴全台各大飯店考察防疫措施來為旅客把關，攜手國內符合雄獅「5大安心入住」保證的6大酒店集團推出超殺訂房優惠，更與農業協會推出「來去農場住一晚」團體遊程專案，合作國內7家知名休閒農場，推出結合農事體驗、美食美食、健康生活的行程，讓近期受疫情影響而悶得發慌的民眾，可安心地在大自然中來趟「農趣」之旅。

「來去農場住一晚」專案，推出一系列結合農事體驗、美食美食和健康生活的行程。（雄獅旅遊提供）

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示：「現在國際間的疫情讓旅客們擔憂，將許多海外旅遊計畫因此延後，國內旅遊是相對讓旅客安心的選擇，我們相信危機就是轉機，此時有更多機會能夠好好認識自己生長的這片土地！接下來是台灣百花盛開的春季，我們特別整合國內各大酒店、農場、特色景點等元件，以超值的價格鼓勵眾人能夠走出近期的陰霾，親近大自然的正能量，並採用最高規格的防疫標準把關，讓消費者能夠安心將旅遊計畫交給雄獅！」

為確保旅客的健康與安全，雄獅提出的「5大安心入住」保證包含出入體溫管理監測、全場提供酒精及洗手液、服務人員全面配戴口罩、公共區域定時消毒、客房衛生管理升級等，並將由專業的「旅遊健檢師」實際考察，有6大酒店集團包含晶華、寒舍、福華、福容、老爺、凱撒集團，共60家飯店符合上述防疫條件。

雄獅對國內訂房祭出獨家超值價格，如位於屏東墾丁悠活渡假村推出買1晚送1晚、獨家升等樓中樓，平均每晚1980元起；位於墾丁大街的凱撒大飯店，假日、加人不加價（每房最多4人入住），平日加碼升等花園客房每晚僅3999元起；全新的台北慕舍酒店更可免費升等酒莊套房，暢飲國際茗酒、加贈米其林早餐，每晚4480元起。

團體遊程也有優惠專案，雄獅旅遊與農業協會合作「來去農場住一晚」專案，合作飛牛牧場、龍雲農場、香格里拉農場、大坑農場、布農部落、台一生態農場、兆豐農場等7家國內知名休閒農場，推出一系列結合農事體驗、美食美食、健康生活行程。其中，嘉義龍雲農場2日遊每人僅2599元起，可欣賞雲霧繚繞的石棹雲海；宜蘭香格里拉農場2日遊每人2699元起，能一探農場內的螢火蟲、參與童玩DIY與採茶；飛牛牧場2日遊每人2999元起，就能體驗餵羊、擠牛奶等農家之趣。

(中時 )