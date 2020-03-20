台南市某高中一名高三生胞姊上周自奧地利旅遊返台，由於中央流行疫情指揮中心日前要求回溯旅遊史，該名高三生今天課上一半突被老師通知要「居家檢疫」，大動作引發班上同學一陣緊張；有家長認為，導師大可私下告知，無須當著全班要該生趕緊回家居家檢疫，反而引起其他學生及家長恐慌。

北部某高中有學生從國外返台後確診，連同該生同班已有3人確診，全校停課到下周，使得各校面對防疫都戰戰兢，台南率先啟動給予高中職以下學生防疫假，目前已有多人請假居家檢疫。

台南市政府教育局長鄭新輝說明，這名高三生是因為胞姐剛從奧地利返台正進行居家檢疫中，教育局請各校了解學生同住家人旅遊史，若近14天內有出國就可請防疫假，該名老師處理方式有改進空間。

校方已承諾加強老師處理技巧、加強學生防疫衛教作為以及利用周末假期針對校園、教室消毒。另外由於也有學生跟家長反映擔心大家都沒戴口罩上課，鄭新輝說，會要求學生戴口罩上課。他也強調，居家檢疫不代表確診，而是基於防疫阻絕病毒於校園外，衛教觀念仍要落實。

據了解，這名高中生胞姐上周從奧地利旅遊返台，該生這段期間都在校上課時，今天該生被老師突如其來大動作要求返家居家檢疫，有家長認為，導師其實可以請該生到辦公室再私下告知即可，大動作反而引起其他學生及家長恐慌。

校方表示，老師因為沒有經驗，導致處理過程不夠細膩，會檢討改進。也請家長勿過度恐慌，學校明後兩天將進行全面消毒，下周也會向師生加強宣導相關防疫知識與規定，校方同時也會密切追蹤該生健康情形。

(中時 )