台南市官田國小高年級學童設計「保護水資源」桌遊，宣導保護水資源的重要性。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

每年3月22日為世界水資源日，台南市官田國小高年級學童配合今年世界水資源日主題「水與氣候變遷」，設計「保護水資源」桌遊，帶著低年級學弟妹一起玩，了解保護水資源的重要性。

官田國小教師張淑賢表示，為了讓學童珍惜水資源，為氣候變遷盡一己之力，引導學生將所學知識融入桌遊遊戲設計，提升學習效能，也讓學童在遊戲中了解什麼是水資源？水資源為何重要？要如何保護水資源。

校長王全興表示，新冠肺炎疫情高漲，學校防疫工作持續，提醒學生勤洗手，為了讓學童了解水是不可缺少及不可替代的重要自然資源，校方讓學生將遊戲融入「保護水資源」觀念，使小朋友們意識到水來之不易，需有該用則用，當省則省的素養，並認識到節水的重要性，深具教育意涵。

六年甲班胡嘉紜同學表示，「氣候變遷下，洪水、乾旱、水資源短缺和汙染已是常態，我們感到非常憂心，因此和同學一起設計保護水資源的桌遊。」

二年乙班郭恬綾說，今天和同學一起玩「保護水資源」大富翁桌遊，很有趣，讓大家在勤洗手的時候，也能想到要愛護水資源，這樣才能天天勤洗手以及喝到乾淨的水。

(中時 )