尹正（左）飾演的旦角與黃曉明扮演的富商因為京劇文化成為知己。（愛奇藝台灣站提供）

王一博大力推薦好友伊正參與演出的《鬢邊不是海棠紅》。（取自新浪微博＠UNIQ-王一博）

黃曉明、尹正、佘詩曼等人主演的《鬢邊不是海棠紅》，今天（3月20日）晚上8 點在大陸愛奇藝，以及愛奇藝台灣站全網獨播。消息曝光後，意外釣出大陸男星王一博為好友尹正發文打call，請他的粉絲及網友們支持這齣民國傳奇情感大劇。

該戲由愛奇藝出品，大陸歡娛影視、句墨影視聯合出品，戴瑩、于正任總製片人，《延禧攻略》原班人馬傾情打造，惠楷棟執導，黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演。劇情改編自水如天兒的同名網路小說，引領觀眾回到1930年代的戲曲文化，以及主角間的愛恨情仇。

劇中，黃曉明飾演新派富商程鳳台，見識廣博、思想前衛，喜歡追求新鮮事物，與佘詩曼飾演的范湘兒是一對夫妻。程鳳台從未看過京劇，卻因應酬看到商細蕊（尹正）演的戲，愛上了京劇，也與商細蕊結為知己，并在商細蕊的影响下，对京戏日渐痴迷。

今天釋出的預告中，黃曉明眼眶含淚詮釋程鳳台：「演到最後我發現我也融入到那個角色，直接把自己活成角色的樣子。」更透露：「程鳳台是我以前沒有挑戰過的角色，雖然和上海灘造型相似但性格完全不同，很有意思。」

黃曉明透露：「程鳳台是一個在保護自己的愛人面前相當狠，做生意的時候很精明的一個人，但在二奶奶（妻子范湘兒）及商細蕊面前特別特別慫，老被他們欺負來欺負去。」《延禧攻略》裡的「嫻妃」佘詩曼首次挑戰東北女人的角色，笑說：「劇中我（范湘兒）是位性格直爽的人，看到不爽的事情就罵」，黃曉明笑說：「我就是那個被罵的，但她戲外相當善良。」

《鬢邊不是海棠紅》全劇與戲曲緊密連結，為力求專業劇組特別請來著名京劇表演藝術家、90歲高齡的畢谷雲擔任戲曲顧問，主演尹正更在開拍前一個月就進組接受封閉式培訓，花旦造型，被網友盛讚：「神似張國榮在《霸王別姬》中的程蝶衣。」

《鬢邊不是海棠紅》3月20日，起每周五至日晚間8點，在愛奇藝台灣站全網獨播。

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(旺報 )