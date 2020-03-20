零出團、零營收後，雄獅再度出招，在旅遊業界投下震撼彈。講沮喪點，在新冠肺炎造成的冰風暴中，省下這幾個錢，其實沒太大效果。但當企業已展現「我想活下去」的自救決心後，政府豈能再觀望，畢竟只有企業Hold住，勞工才挺得住。

雄獅今天開董事會，宣布董事不領2019年酬勞、高階主管最多減薪50％，這是大型旅行社做出最大規模自救的首例，也成為旅遊業界的參考指標。

從新冠肺炎疫情發生以來，「紓困」兩個字就不斷被提起，旅行社之所以亟需救援，因它不像航空公司一樣，有飛機等硬資產，不是規模夠大的旅行社，可能連個棲身之所都是用租的，意思就是說，沒有抵押品、很難貸到周轉資金。

反過來從銀行的角度，就拿航空公司跟旅行社比，華航有國家撐、長榮航有口袋更深的長榮集團相挺，旅行社有什麼？講難堪一點，雖然航空公司跟旅行社一樣，都是這回疫情的受災戶，但受到的關注及待遇，卻可能是天壤之別。

或許你會問，那旅行社有什麼？平心而論，是人、是外站長年打下的基礎、是經營觀光產業的經驗值。這就可以解釋，為什麼雄獅到目前為止，不敢輕易裁員，除了是指標企業，必須慎防骨牌效應，不敢不給政府面子，更重要的是要留住人。

董事不拿薪酬，可以補回來，高階主管減薪，也可以加回來。唯獨人走了，軟實力就被破壞殆盡，不要說過去的訓練成本付諸流水，就算疫情結束，也沒有馬上投入疫後商機的即戰力，屆時台灣觀光產業倒退10年，真的是我們想看到的嗎？

企業考量永續經營，咬緊牙根養員工，某種程度也是在幫政府，因為政府絕對不會希望企業倒成一片，造成飆高的失業率，更累積龐大民怨。但要旅遊業活下去，政府不能慢半拍，強心針要打、營養液也不能少，還要有更強烈的救援決心。

(中時 )