新冠肺炎確診病例破百引恐慌，掀起民生物資搶購潮，行政院長蘇貞昌則呼籲民眾「盡量買，貨很多」，傳出網軍帶囤貨風向，法務部表態將追查。國民黨青年部主任蕭敬嚴晚間在臉書直言，「真的是囤你個屁，這是人性好嗎」，痛批當初宣稱釋出4500萬個口罩免驚買不到，還瘋狂宣傳不需戴口罩，「不夠就不夠，為何要騙人？」

蕭敬嚴說，這兩天大家開始搶物資，然後蘇貞昌昨天又呼籲說物資充足，大家不要恐慌，不要搶，問題當初蘇貞昌也講說口罩一定夠大家不用擔心，結果爆發口罩亂象，到現在還是很多人買不到口罩。

蕭敬嚴批評，這時護航的就會跳出來，鬼扯說那是因為有人在囤貨，所以才不夠，「真的是囤你個屁，這是人性好嗎？」，大家都會有預期心理而有所準備跟預防，當然會多買一點。

蕭敬嚴抨擊，當初說有4500萬個口罩，全台灣2300萬人，兩天就全部用完了，然後政府開始花納稅人的錢，整天買電視廣告瘋狂輪播宣傳，說健康的人不用戴口罩，連說搭大眾運輸工具都「不！需！要！」戴口罩。

蕭敬嚴指出，誰會真的跟你傻傻的不戴口罩？誰發病之前會知道自己已經得病了？你自己健康，你怎麼知道別人健不健康？我們冒得起任何一點風險嗎？所以最安全的又自保的方式，當然還是戴口罩，但前提是買得到的話。

「不夠就不夠，為什麼要騙人？」蕭敬嚴質問，然後還看到好幾個民進黨的新科立委召開記者會大肆表演，要馬英九、柯文哲跟韓國瑜把口罩拿下來，講到激動之處，蕭忍不住「我真的是TNND」，你們身體硬朗不怕死不戴是你們家的事，人家戴口罩到底乾你屁事？

蕭敬嚴說，執政黨的立法委員，上任的第一件事就是監督卸任總統跟地方執政首長不能戴口罩，這到底是有甚麼病？想到真的是完全笑不出來覺得怒火中燒，這幾個人最好接下來不要讓我看到他們戴口罩，大家一起監督他們，「重點是，你（指蘇貞昌）為什麼又要騙人？」

(中時 )