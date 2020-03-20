民進黨網軍，連前太陽花成員妖西(劉敬文)也看不下去，他坦言，民進黨網軍和黨媒，把重點放在打壓異己和造神，讓一種「蔡英文式的軟性威權』瀰漫整個台灣，他覺得很噁心。

妖西在臉書指出，2018年選舉民進黨大敗，就是因為民進黨在網軍這一塊疏忽了；而台北市長柯文哲的崛起，也和成功的網路操作有密切關係，喜不喜歡柯文哲是一回事，他讓嚴肅無趣或專業難解的政治與政策，變得相對簡單和容易吸收，這部分是很正面的。但網軍跟軍隊一樣，可以用在正面、建設性的地方，但也可能成為壓迫人民的工具。

妖西直言，現在的民進黨網軍和黨媒，則把重點放在打壓異己和造神。「坦白說，這樣的輿論氣氛讓我覺得很噁心，一種『蔡英文式的軟性威權』瀰漫整個台灣。」他說，自己一個人沒辦法做什麼，但他覺得有必要把這個感想說出來，綠營總要有人說真話，即使它不中聽。

網友留言表示，「綠營不敢講出來啦！講了沒工作，不然就是被搞掉」、「風向確實可以帶、氣氛確實可以營造。」

(中時電子報)