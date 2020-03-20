新冠肺炎疫情攻入南半球，澳洲和紐西蘭19日皆宣布，將自20日晚間起全面禁止外國人入境，因為確診病例以境外移入為主。不過一場婚禮讓澳洲GG了，確診病例一下子暴增35例，而且全是境內感染。

新冠肺炎疫情嚴峻，敏感期間該辦婚禮嗎？澳洲南威爾斯一對新人沒想到自己一場喜事竟然會造成群聚感染。該省衛生局下令，所有參與3月6日在雪梨以南海灘小鎮這場婚禮的人士都必須在家隔離14天，直到3月20日。據報導，已知31名與會者受到感染確診，繼而再傳染給另外4人，其中一位確診者是聯邦參議員布雷格（Andrew Bragg）。

布雷格推文表示，自己之前出現流感症狀，遵循指示，接受篩檢，結果為陽性。他會按規定居家隔離14天。

澳洲當局宣佈自20日晚間起禁止外籍人士入境，並呼籲所有海外國人返國，但返國後必須自主隔離14天。根據最新數據，澳洲確診人數已超過700人，死亡人數累計至7人。

(中時 )