【雄獅旅行社董事長王文傑表示，天助自助、企業也應自救，以維護多數員工權益為首要任務，全體員工將上下一心、安心團結，一起為活下去而努力。（雄獅旅遊提供）】

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延惡化，觀光旅遊業更是首當其衝，雄獅旅行社（2731）今（20日）董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年酬勞，即是面對艱困的環境，為了維護股東長期投資權益，董事會通過 2019年盈餘分配案，決議每股發放現金股利2元，力求共體時艱以保品牌。

雄獅旅行社今（20日）於董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年酬勞，並通過 2019年盈餘分配案，決議每股發放現金股利2元。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅行社董事長王文傑表示：「天助自助，觀光產業除了需要政府的協助，企業也應『自救』，董事們以實際行動力挺，內部高階主管亦主動提出減薪，以維護多數員工權益為首要任務，全體員工將上下一心、安心團結，勇於面對眼前這場的戰役，一起為活下去而努力！」

新冠疫情延燒近2個月，且確診人數不斷攀升，企業將如何穩定經營與存活已成為現今最重要且困難的課題。王文傑強調，大家都相信景氣會恢復，但底在哪裡不知道？更應慎思如何『自救』，現階段除了維持穩定生存的能量，更重要的是，盡可能減少或降低員工與股東的權益被犧牲或影響，此一共識也獲得全體董事與公司高階主管們的全力支持，因此雄獅旅行社也於3月起正式啟動『高階主管自主自救計畫』，副總級以上減半薪、協理級減薪30%，以期能給予多數員工穩定的力量，大家齊心面對這場旅遊史上最艱鉅的戰役！」

因新冠疫情發展情勢難以預期，並推估疫情結束後，市場仍需要經歷恢復期階段，才能讓旅遊產業再現往日光景，王文傑表示，雄獅短、中期現金流無虞，本次董事會決議董事不領酬勞，與內部高階主管自主推動減薪計畫，均是希望率先向社會大眾、投資人宣示雄獅的決心，在當下對未來恐慌性無限蔓延的社會氛圍中，雄獅做為產業領導龍頭，努力在困境之中仍盡全力實踐對於員工、消費者、投資人與全體社會大眾的承諾，維持企業永續經營，『品牌』無價！」

(中時 )