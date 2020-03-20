元大S&P原油正2 ETF（00672L）下市危機解除，又因國際油價急彈，股價飆漲85.09％，引發市場高度關注，網路傳出在金管會宣布鬆綁當日，元大證券買進00672L逾12萬張，質疑有「自肥」之嫌。對此，元大投信及元大證券都回應強調，公告過程皆根據法規行事，且無大量買進自家ETF的情況。

元大S&P原油正2 ETF近期因國際油價大幅波動，導致淨值連三日低於2元，直到金管會19日發布函令放寬標準才避免申請下市清算，正逢隔日油價強彈，兩天股價由1.61元漲至2.98元，引起投資人在網路上提出質疑，認為資料顯示，元大證券19日買進12萬張00672L，是否為消息提前曝光，讓自家券商有提前布局的可能。

元大證券在正式回覆中指出，「元大證券為元大S&P原油正2ETF的流動量提供者，而非發行商，且依據證交所公告資料顯示，3月19日全市場自營商自行買賣買進股數總計僅600,000股，故無所謂元大證券大量購入自家ETF情事。」

元大投信也澄清，一切流程都根據法令行事，19日收到金管會函令後，旋即在官網上更改公告提醒投資人，絕對沒有訊息提前走漏、甚至網路傳言內線交易的問題。

市場人士指出，網傳元大證券19日買進12.8萬張元大S&P原油正2 ETF，應該是直接聯想成是券商自行買進，導致可能有誤判之處，從券商分點來觀察籌碼增減，只能確定是元大證券受託客戶進行交易，以參與套利的可能性居多，就整體金額及規模研判，與「自肥」應沒有太大關聯。

(工商 )