為協助企業加速數位轉型，外貿協會20日宣布，貿協、台灣微軟跟美國在台協會（AIT）繼去年12月首度攜手於台北開辦「AI加油站」高階培訓課程，大獲企業好評後，今年3月20日再度聯手，於貿協台中辦事處舉辦「AI加油站」，共有來自中部地區共23家企業、34位學員參加。

貿協表示，台中辦事處並邀請台中市進出口公會王連應理事長、台灣手工具工業同業公會黃武勝副理事長，到場共襄盛舉。

外貿協會董事長黃志芳表示，這波疫情對企業經營影響很大，數位轉型快的公司將更有能力因應疫情挑戰，他說，未來的趨勢將是產業AI化、AI產業化，而在發展至AI之前，企業必須先數位轉型，尤其是經過這波疫情的考驗，世界將大大不同，產業營運的方式也將翻轉，盼通過這一天的腦力激盪，大家共同攜手「轉骨」。

AI研發中心執行長張仁炯則提醒，大家要思考幾個問題：科技及網路對於年輕人來說是家常便飯，所以公司的營運、行銷及設計模式必須思考是為了哪個世代？現在做的決定是為了現在還是未來？企業一二代對科技的運用認知往往不同，也造成企業轉型不易，而過去數波的轉型中台灣企業已錯過一些機會，這一波的數位科技，台灣中小企業必須好好把握。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成，也跟大家分享微軟如何由軟體公司，轉型為不以研發及技術為主、而以顧客需求為本，同時強調創新的公司，微軟的成功轉型讓微軟成為市值最高的公司之一。

AI研發中心副總經理呂文榮更以深入淺出的方式，介紹AI的3大基石：資料、雲＋邊緣運算、演算法，以及數位化過程要注意之資安問題，強調人工智慧不只存在實驗室，而是在我們的周遭，每個人的生活都和AI密切結合。課程中也由實際範例討論人工智慧及智慧製造等議題。

貿協表示，課程最後也安排交流時間，透過對談帶給與會業者不同的思維，希望進一步促成轉型的契機。

(工商 )