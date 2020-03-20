為支持全民防疫全面防護，老爺酒店集團旗下11家連鎖據點針對有「多日住宿、國內旅遊假期、短期異地辦公」需求者推出優惠住房專案：

第一，老爺11家飯店跟進政府號召，提供15天優惠價讓需居家檢疫者的同住眷屬入住飯店，使返台隔離者與同住家人都有完善的好住所。

第二，相同方案也擴大適用於因疫情取消出國計畫的國人，只要提出相關證明就能以最低每日1,450元起的價格入住老爺集團飯店，另有短天數旅遊假期提供選擇。

第三，在防疫考量下，已有公司行號啟動員工在家工作或分組上班的機制，鑑於老爺會館率先推出「一人一房獨立辦公室」，提供企業可租用飯店客房讓員工分組異地辦公、分散風險，達到全面的防護與備援。

自政府宣布3月19日零時起所有入境者需居家檢疫14天，實施首日即有上萬的國人返台，持續增加的入境人數令防疫旅館將供不應求。老爺酒店集團據此跟進變通作法，鼓勵檢疫者返家居住、同住的家人眷屬就近到老爺各地的飯店住宿，不僅降低可能的傳染風險，同時也有助各地方政府減輕防疫旅館不足的壓力。即日起11家飯店推出「老爺好住所」15天住宿專案，各飯店每日住宿價格平均落在5折以下，老爺會館最低每房每晚1,450元起，老爺行旅南港、台中、台南、宜蘭傳藝四家飯店每房每晚1,999元起，老爺酒店則依飯店不同房型推出優惠，新竹老爺1,999元起、台北老爺2,020元起、北投老爺酒店3,600元起、礁溪老爺5,920元起。

響應政府呼籲國人在防疫期間避免不必要的出國計畫，老爺酒店集團提供國人暫緩國外旅遊的備案。凡因疫情影響、航線暫停等因素取消出國旅遊的本國旅客，可憑相關的取消記錄或退費證明預訂老爺11家飯店，即可享有每晚最低2,199元起超值價，以國內旅遊假期、定點度假替代暫時無法實現的海外旅遊。除此之外，老爺各飯店亦有5天4夜、7天6夜較短天數的優惠專案提供選擇，包含老爺酒店5家知本、礁溪、北投、新竹、台北，以及老爺行旅4家台南、台中、宜蘭傳藝、南港都有假期方案可選。

防範群聚可能的疫病傳染風險，許多開放式大辦公室的企業行號啟動員工分組、異地辦公或在家上班的機制。符應上班族需要安靜不受干擾且適合辦公的環境，位於台北市中心商業區的老爺會館台北南西、台北林森兩家飯店推出以客房作為「個人獨立辦公室」的短租方案，公司可以10天為單位（不含周末）租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用12小時，收費僅1,100元起。這項方案為員工解決居家環境可能存在對工作的干擾，也為企業行號提供一個人員異地防護、分散風險的備援方案。

(工商 )