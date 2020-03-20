新冠肺炎疫情全球擴散，浙江大學醫學院附屬第一醫院（以下簡浙大一院）與馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會共同發布的《新冠肺炎防治手冊——浙江大學醫學院附屬第一醫院臨床經驗》多種語言版本（下稱《手冊》）已分享到219個國家和地區，訪問量達95.7萬次。

在重症、危重症患者救治方面，《手冊》包含防控管理、診療經驗、護理經驗等部分，針對患者不同分型的救治原則及診療過程中可能發生的各類問題，比如新冠肺炎康復者恢復期血漿治療、患者用藥管理等提供細緻、全面的解答，對目前正處於疫情暴發初期的國家，具有較強的參考及借鑑意義。

中新網報導，《手冊》中、英文版已發布上線，其中，中文紙本將出版，視覺化影手冊系列正在準備中；義、韓、日、德、法及西班牙語的電子版即將發布；阿里雲已上線全球直通站（covid-19.alibabacloud.com），供全球醫護人員免費下載完整版手冊。

(旺報 )