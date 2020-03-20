為搶兒童節連假商機，台北亞都麗緻大飯店配合住房買一送一館優惠案，於4/2日至4/5日於「巴賽麗廳」推出「小紅帽與大野狼」文學下午茶買一送一優惠，客550元+10％。亞都麗緻大飯店並表示，住房買一送一優惠亦加碼延長至9月底，專案住房兩人成行，以及一位6歲以下不佔床兒童，兩晚4,399元，平均每晚2,199元。

台北亞都麗緻大飯店在2019年7月首度推出「和麗緻熊遊台北」迎接兒童暑假旺季，在向來以商務客為主力的住宿外，另建立起家庭度假出遊的品牌印象。在兒童連續假日即將來臨之際，以「買1贈1˙歡樂延長至9月」的住房專案，單次推出兩晚（間）住宿，或任選第二晚於9月底前入住，旅客依自己的需求彈性安排假期，非常符合暑假期間家庭或國內差旅行程之貴賓使用。同時，於兒童連續假日入住（4/2～4/5）還可享有「小紅帽與大野狼」買1贈1優惠，和具象的小紅帽經典故事探索森林驚喜。

巴賽麗廳4月即將推出的「小紅帽與大野狼」下午茶套餐以故事主軸研製7款鹹、甜點。7款鹹甜點依故事脈絡發想，客人可依故事脈絡品嘗鹹甜點穿插的下午茶，所有的點心以仿樹皮的盤飾盛盤，更凸顯探險森林的原始感。

象徵著紅帽女孩意象的士多啤梨˙抹茶紅帽，草莓的青澀將女孩天真表露無遺。羅勒番茄湯，是小紅帽準備給病榻奶奶的溫暖湯品，霍布洛雄乳酪焗烤洋芋為奶奶補充體力，這道法國薩瓦省名菜，為該地區特產Reblochon乳酪焗烤切片馬鈴薯，同時也為滑雪運動者補充體力首選。小紅帽手提的酸甜禮籃，亦有創意的發想，兩款酸甜風味棉花糖，酸甜交織更具層次，黑木森林．栗子咖啡將咖啡海綿蛋糕體加上法國栗子第一品牌沙巴東栗子醬，打造出木紋圖樣，咖啡與甜栗完美融合。

(工商 )