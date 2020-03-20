新冠肺炎疫情延燒至全球，先前傳出可能將延期的2020東京奧運，國際奧會（IOC）日前決議將如期舉行，20日也迎接來自希臘的聖火，於日本宮城縣東松島市的空中自衛隊松島基地舉辦聖火台揭幕儀式，但因當天颳起強風，聖火突然被吹熄，點燃後又再被吹熄，整個過程全透過直播播送出去，日網友見狀，紛紛認為這可能是「凶兆」！

根據《日刊體育》（Nikkan）報導，聖火台揭幕儀式原本是要在室內舉行，但因應新冠肺炎才移到室外，而20日來自雅典的聖火抵達宮城縣東松島市的空中自衛隊松島基地，準備點燃「復興之火」的火炬時，聖火卻遭一陣強風吹熄，造成現場一片混亂；沒想到在第二次傳遞聖火時，現場再度颳起強風，火焰又被吹熄，直到第三次傳遞聖火才成功。而整段畫面透過直播全播送了出去，日本網友看到也紛紛留言，「不祥之兆！」

因日本今日多處颳起強風，除了聖火被吹熄外，空中自衛隊在表演飛機雲時也失敗，而許多官員搭乘新幹線前往活動會場時，卻遇到列車因強風停駛的狀況，所有官員只能在仙台前下車，由警車載著他們前往會場，種種不順不禁讓人多做聯想。

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(中時電子報)