美國聯準會(Fed) 與多國央行合作穩定美元流動性，美國總統川普也表明，將插手沙俄之間的石油價格戰，讓紐約油價2天超過30%，加州政府也宣布，要求民眾待在家裡，符合市場所期待的嚴厲措施，緩解新冠肺炎傳播的可能性，讓道瓊期在盤前一度大漲近千點。美股周五(20日)開盤大漲143.62點、暫收20,230.81點。

今為美國四巫日（美國期貨結算日），預料市場會有較大波動。道瓊指數一度紅翻黑，截至台北時間晚間10點25分，上漲182.5點或0.91%、暫收20,269.69點；標普500指數下跌19.34點或0.80%、暫收2,428.73點；科技類股那斯達克指數上漲143.33點或2.00%、暫收7,293.91點。

蘋果股價上漲5.83美元或2.38%、暫收250.61美元；微軟股價上漲3.35美元或2.35%、146.06美元；臉書股價上漲3.70美元或2.42%、暫收156.83美元；亞馬遜股價上漲35.52美元或1.89%、暫收1,916.46美元；Alphabet股價12.11點或1.09%、暫收1,123.78美元；Netflix股價14.61 美元或4.40%、暫收346.64美元。

台積電20日終場大漲22元、收在270元，成功在2日內填息完畢，台股終場也大漲552點，站回10年線上。台積電ADR早盤也上漲2.87美元或6.54%、暫收46.76美元。

(中時電子報)