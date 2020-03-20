鈺齊-KY（9802）20日經董事會決議預定3月23日至4月22日，擬買回庫藏股1,000張，買回區間價格55元至150元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率0.57％。至於買回股份目的，主要是轉讓股份給予員工，以激勵員工及提升員工向心力。

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