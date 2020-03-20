鈺齊-KY實施庫藏股 擬買回1,000張 21:422020/03/20 工商 劉朱松 、雲林 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鈺齊-KY（9802）20日經董事會決議預定3月23日至4月22日，擬買回庫藏股1,000張，買回區間價格55元至150元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率0.57％。至於買回股份目的，主要是轉讓股份給予員工，以激勵員工及提升員工向心力。 (工商 ) #鈺齊-KY #買回 #預定 #買回股份 #實施庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 財經 《電子零件》因應疫情超前部署，晶睿不實施庫藏股 16:312020/03/18 財經 鄉林建設首度實施庫藏股 擬買回1.25萬張 18:192020/03/18 財經 股市短波－鄉林實施庫藏股 買回1.25萬張 04:102020/03/19 證券．權證 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 和勤3月20日至5月19日買回庫藏股300萬股 20:412020/03/19 財經 全新擬配息2.5元 20日實施庫藏股 22:022020/03/19 財經 佰鴻啟動第三度庫藏股 買回5,000張自家股票 17:112020/03/20 財經 駿熠電20日通過執行庫藏股 19:292020/03/20 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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