中央氣象局表示，明(21)日台灣地區由偏東風轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部高溫可達31度。

報天氣-中央氣象局臉書專頁表示，明天各地低溫18-21度，白天高溫西半部約29-31度，東半部約26-28度，各地早晚稍涼，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸的朋友仍應注意適時添加衣物，以免受涼。

天氣風險臉書專頁表示，周末各地都可以看到陽光露臉，溫度也有所回升，這樣舒適的好天氣會持續到下周日(22)晚間，民眾可以好好把握。

下一波天氣變化的時間會在周日晚間到下周一(23)，有道微弱鋒面掠過北方外海。北部、東部會再轉陰雨天氣，不過雨勢不會太明顯。

周二(24)鋒面通過後北部天氣又會轉趨穩定，僅剩東部雲量較多有零星短暫降雨機會，不過早晚稍涼，日夜溫差較大，西半部的空氣品質會不太理想，敏感族群的民眾要特別留意。

下周三(25)東北風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周四(26)至下周六(28)環境以東南風至南風為主，除了花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

(中時 )