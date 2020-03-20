新冠肺炎持續在全球大爆發，我國近日確診病例大增，攀升至135例，分別為102例境外移入，以及33例本土病例。台北捷運配合台北市自來水處公告，即日起飲水台全面暫停服務；台北小巨蛋冰上樂園、北投會館、逃生體驗營、學員宿舍及訓練教室，也都採取入場實名制，量體溫時如有發燒則不得入場。

小巨蛋冰上樂園採取入場實名制。（圖／北捷提供）

台北自來水事業處為加強防疫，即日起暫停轄區內飲水台水源供應，將另懸掛停用說明牌，並同步關閉直飲地圖網頁，不過相關單位仍會持續維護管理直飲台。目前雙北市合計有643座直飲台，台北市共有612座，新北市則有31座直飲台，包含捷運站內、公園、登山步道、河濱自行車道等地。

貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋場館，目前已全面量測遊客體溫，將婉拒發燒（額溫高於37.5度）或呼吸道感染徵狀者入場，並勸導儘速就醫。由於疫情日益嚴峻，台北小巨蛋冰上樂園、北投會館、逃生體驗營、學員宿舍及訓練教室，將加強查驗身分證件並登記姓名、電話及14天內是否出國等基本資料。

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(中時電子報)