陳揮文談黃光芹事件。(影片自15:30)

資深媒體人黃光芹去年在總統大選期間，因發表對韓國瑜諸多意見，遭到多名網友攻擊，今(20日) 新北地檢署依加重誹謗罪起訴3女1男；對此陳揮文在廣播節目中更直言不解這些人在網路上攻擊黃光芹的目的是什麼？稱若這些人是韓粉，「你幫韓國瑜丟了多少票你知道嗎？」

黃光芹被網友恐嚇一事，事隔1年，檢方正式起訴3女1男，陳揮文直言不解這些人在網路上攻擊黃光芹的目的是什麼？「如果你們是韓粉，你知道你這樣去罵黃光芹，你幫韓國瑜丟了多少票你知道嗎？」

陳揮文更不解為何黃光芹案子要過了１年才起訴，「你看之前那個什麼陳菊、蘇貞昌，不是2、3天就抓到人了嗎？」推測會被抓到的人，都是像他一樣網路技術很爛的人。

稍早黃光芹也在臉書上談起4名韓粉被起訴一事，透露這4起告訴是第二波，之前大約有1、200件均無下文，「尤其，我生平第一次告人，是為自保，讓恐嚇我和家人的鍵盤手，能被揪出，並且法辦，但至今一無所獲。」令近來忙著南北奔波、出庭的她百感交集，不過還是感謝檢警與關心她朋友。

(中時電子報)