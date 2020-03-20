新冠肺炎疫情已全球大流行，台灣禁止口罩出口。桃園市議員詹江村爆料說，有位小孩在義大利留學的家長求援，指小孩買不到口罩。高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬馬上聯繫她在海外的學生，幾經波折，最後才從波蘭寄出100個口罩。詹江村說，這件事讓他非常感動。

詹江村在臉書透露，有位村民傳訊息憂心說，小孩在義大利留學，買不到口罩，家長又不能從台灣寄出，非常恐慌。佳芬姐聽到後，馬上積極協助，聯繫她在海外的學生，幾經輾轉波折，最後從波蘭寄出了100個口罩，村民收到口罩後，傳訊息表達感謝。佳芬姐讓他非常感動的是，她協助一個不認識的台灣同胞，費了非常非常大的勁。最後還追蹤對方是否有收到，謝謝佳芬姐守護台灣海外留學生的安全，非常感謝。

網友留言說：「唉⋯韓市長夫妻真的苦民所苦，韓市長沒當上總統，真的很可惜。」、「就是這麼一對誠懇有愛心又貼心的夫妻，沒有利益利害關係考量，知民所苦，苦民所苦，才會讓韓粉們相挺，不離不棄。足甘心。」

(中時電子報)