開車還是要專心，一名女子日前開車時因為忙著剝手上的橘子，轉彎時不小心撞了停在路邊的寶馬，結果與車主談不攏賠償事宜，還被趕來的現場的警方抓到她不但是無照駕駛還喝了酒。

14日深夜，一部白色小客車在路上行駛，它輕輕的刮到別台車之後，就對著一輛寶馬的後保險杠直直地撞了上去，導致車後面的右側尾箱全部凹進去了，後軸也變形了。

(翻攝自看看新聞)

看看新聞報導，車主得知消息後趕到現場，只見到肇事車裡下來一位驚魂未定的女駕駛，他向女駕駛表示，修車費差不多要12萬人民幣左右，但兩人對於賠償金額沒有達成協議，於是寶馬車主選擇報警，交警到場詢問，女駕駛相當離譜。這名肇事女駕表示，她當時那個路口轉彎，因為手上正在剝著橘子，所以反應不及就出事了，而且警方也發現女駕駛根本沒有駕照而且還酒後開車，相當離譜。

這名肇事女子面臨被處以15天以下行政拘留並罰款，待期滿後還將追究酒駕的刑事責任，還有高額的賠償金額。

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(中時電子報)