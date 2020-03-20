新冠肺炎持續延燒，如今就連中研院也失守。中研院晚間發出公告，證實有1位同仁確診，為今日中央疫情指揮中心公布的27名確診案例之一，與該確診同仁的16人也已經進行居家隔離措施，並即刻關閉、消毒確診者曾出入的辦公區域。

中研院內部公告信：

本院今（20）日有一名同仁確診COVID-19，該名同仁目前已就醫進行妥善診治。防疫醫療團隊也迅速掌握其相關接觸者，確認曾近距離接觸者16人，即刻進行居家隔離。此外，另有25名同仁居家自主健康管理14天。接觸者相關調查追蹤由中央流行疫情指揮中心進行中。

本院也立即關閉該同仁所屬工作場域、該棟大樓會議室與相關公共場所，並將適時進行環境清潔與消毒，暫停該建築物訪客進入、進行人員控管。 本院將持續關切並提供相關諮詢與協助。25位自主健康管理者，本院給予有薪防疫假居家自主健康管理，並請其依中央流行疫情指揮中心所訂自主健康管理相關規定確實辦理。

本院已於3月19日召開全院防疫會議，並完成調查3月5日後返國入境同仁及受邀來訪之外籍人士。請各位同仁特別提高警覺，若有身體不適，請盡量在家休息或工作，避免與他人接觸。自國外返國者也務必遵照指揮中心防疫指示，確實做好居家檢疫，請勿與同仁接觸。 再次提醒各位同仁，疫情期間請注意自身及他人安全健康，若有任何疑問請洽各單位主管或撥打1922防疫專線。

中研院防疫指揮小組 敬上 2020年3月20日

(中時電子報)