英國政府16日呼籲民眾不要進行非必要社會接觸，別去酒吧、電影院，不過英國首相強森遲遲不願動用公權力下令酒吧暫停營業。儘管疫情嚴峻，但光靠柔性勸導民眾待在家裡根本不夠，知名連鎖酒吧業者JD Wetherspoon決定店照開，年輕人則是趴照跑。因此倫敦呈現兩樣情，街頭異常冷清，夜店卻是高朋滿座。

強森政府的首席科學官瓦朗斯(Patrick Vallance)與首席醫療官惠提都提出警告，酒吧、夜店是新冠病毒的溫床，呼籲民眾遠離。但JD Wetherspoon執行長馬丁（Tim Martin）日前接受訪問時說，關閉酒吧是「太過頭」的做法，稱「合理的平衡」是酒吧照開，但客人得保持社交距離，諸如不要站在吧台邊、使用信用卡、隔桌坐等等。而他稍後接受「天空新聞」訪問時，更是掀起了波瀾。

之前強森團隊倡議的「佛系」防疫被人罵翻，這下換夜店老闆執行不關門、不擋人、不擋錢的「佛系」生意經。馬丁稍後接受「天空新聞」訪問時，為了替夜店營業辯護，是說了非常讓人無言的話，稱：「超級市場才是非常、非常的擁擠。酒館裡沒有那麼多人，幾乎不會傳播病毒，所以要求酒館關門不營業是太過頭了。這是普通常識。」

馬丁的談話在社群媒體引發一連串罵聲，抨擊他的立場「非常不負責任」。不過愛跑趴、死也要狂歡、沒酒沒法過日子的年輕人無視來勢洶洶的新冠疫情，湧入酒館買醉。看在我們這些外人眼裡，忍不住為英國人捏把冷汗。

(中時 )