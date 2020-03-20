新冠肺炎確診案例破百後，國人湧入量販店搶購物資，除泡麵、罐頭、乾糧以外，最缺貨的就是衛生紙，賣場人員怎麼補都補不齊，衛生紙架上空蕩蕩，景象不敵衛生紙之亂；家樂福、愛買量販受不了了，今口徑一致狂推「限購令」，即日起每人每車限購2串衛生紙商品。

上班族Josh向本報透露，好市多補貨速度很快，但獨缺衛生紙，看來倉庫裡的存貨，也全被民眾掃光；好市多表示，上周五人潮湧現、幾乎沒有停過，衛生紙生產線已全開，短期內就能補上。

好市多表示，衛生紙早已實施限購，每名會員憑卡限購1串。

家樂福表示，防疫期間需要全民共同支持，適量購買物資、不囤貨，給予需要的人有機會可購買，因此，即日起將啟動每人每車限購買2串衛生紙，面紙、廚房紙巾、衛生紙以及小包隨身包的袋裝等，都在規範的類別以內。

愛買也呼籲民眾不要囤貨，有需要的人才買得到衛生紙，除了每人每車限購2串衛生紙外，愛買線上購物單筆訂購，也限購2串衛生紙。

(中時 )