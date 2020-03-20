新北市警局配合內政部警政署規劃執行2020年第1次「全國同步掃黑行動」專案。（新北市刑大提供）

自2020年3月16日開始，新北市警局配合內政部警政署規劃執行2020年第1次「全國同步掃黑行動」專案，連日強力掃蕩黑道幫派分子，及其經常活動、圍事場所，壓制甚囂塵上不法氣焰。

截至今(20)日止，新北市政府警察局於此波掃黑行動期間，已檢肅1名治平專案目標及成員共11人到案，刑警大隊查獲涉及各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。

新北市政府警察局於此波掃黑行動間，鎖定轄區黑幫以及聚眾鬥毆滋事分子，深入蒐集不法事證，其中土城分局主辦天道盟太陽會台北分會，該不法組織長期吸收未成年少年，由許嫌指揮旗下成員在土城、三峽地區，犯下多起暴力犯罪，假藉協助被害人處理債務，實際上率眾拘禁其行動自由，並強押被害人上天台要求簽立本票，案經報請新北地方檢察署褚仁傑檢察官指揮偵辦，長達3個月蒐證，順利於此波掃黑專案中一舉破獲。

新北市政府警察局表示，新冠肺炎防疫期間，執法沒有空窗期，為保障民眾生命財產安全，有效靈活運用調度線上警力或快速打擊犯罪警力到達現場，依法逮捕現行犯，並持續掃蕩黑幫分子，以淨化轄區治安。新北警重申掃蕩黑幫的強度和態度未有任何的改變，將持續配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，藉此全面掃蕩幫派，壓制不法氣焰。

(中時 )