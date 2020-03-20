學界倡議反污名，呼籲社會的中道力量對抗歧視、「敢於善良」(簡立欣攝)

新冠肺炎引發網路霸凌，台灣學界此前發起連署《救無別類，應物無傷──為對抗歧視，社會和諧提出呼籲》，發起人中研院歐美所副研究員王智明等人20日再召開論壇；學者們表示此刻應該倡議良善有禮，呼籲社會的中道力量對抗歧視、「敢於善良」，也許很八股，但這是此刻台灣欠缺的。

「救無別類，應物無傷」分別取自佛經及《莊子》，王智明說，連署是二月時感受到台灣社會的言論已趨向極端、劣質化，現在疫情又出現新拐點。他肯定政府的作為、醫護人員的辛勞，但也希望進一步社會溝通，因為社會紛擾仍然持續，對台灣的國際關係、兩岸關係有負面影響。

王智明說，兩岸民心在疫情時期愈發拉遠，政府有責任對疫情之後的兩岸關係提出想法。現在國內也面臨撕裂，言語暴力逐漸成為社會常態，此時此刻倡議「良善有禮」看似八股，但它是很基本的、台灣缺乏的價值。

政大傳播學院院長郭力昕說，原本此刻是台灣練習團結合作的好時機，義大利那麼慘，羅馬市長還要大家在陽台一起唱國歌，他們心裡還能如此強大，台灣必須學習。

郭力昕說，對網路上的民粹行為很無奈，但這當然是傳播現象。台灣的國族主義一直被有意無意煽動，但網路形成的法西斯主義是921、SARS時沒有的，全球也有類似問題。目前的寒蟬效應只能用正向的、公共性的媒體大平台去理性制衡，很遺憾民進黨政府沒做，文化部一年前提公共媒體法，希望擴大公廣媒體集團式經營，兩黨都沒興趣，還押在行政院。

郭力昕坦言，多年媒體改造未見成效，書生不敵政客，但「教育是改變現狀的最後希望」，期盼至少傳播系所學生可以深刻反省媒體對台灣前景的影響。

台灣國際勞工協會TIWA專員許淳淮說，2月26日第32例印尼逃跑外勞確診，勞動部第一反應是加強查緝，但其實根本無益於防疫。整個社會開始詆毀外勞，第32例確診之後開直播被罵翻，但是確診澳洲音樂家開直播有被罵翻嗎？昨天一名逃跑外勞發燒去就醫，醫院沒有檢疫技術，後來外勞逃走，9個小時之後被警察抓到。仇恨現象出現了，該則新聞下面有人說「通通抓去槍斃」。

TIWA發起連署呼籲蔡政府採取更寬容政策，不只是不抓逃逸外勞，還要不處罰、甚至讓他們回到合法體制、成為台灣的防疫戰，否則逃走的外勞只會往更深處躲。移民署20日發新聞稿宣布減免逃逸外勞罰鍰，但是不構成誘因，他們自首一樣會被遣返。台灣必須提出更多積極政策。

港生劉璧嘉是最後一批進入台灣的港生，她認為封關和居家隔離的初衷是要減少人口流動，但要讓人安心在家需要條件。「我們把房租、寵物、健保甚至感情都放在台灣這座島上，但台灣政府對我們不看旅遊史，而是看我們身分，我們如何安心？」台灣如果真的想要成為世界的一份子，就不能柿子挑軟的吃，防疫要有國際視野，其他地方病例飆升，不表示跟台灣沒有關係；其他國家惡化，台灣也撐不久。台灣政府和媒體製造出來的差別待遇，可能比疫情更嚴重，壓力和歧視可以殺人於無形。

台灣公共衛生促進協會常務理事陳美霞表示，現在防疫方向不足，民眾全等著疫情指揮中心發指令，這很有問題，應該是全民防疫。

陳美霞在《中國時報》發表文章〈病毒無祖國，防疫非內政〉，新冠病毒像孫悟空一樣大鬧天宮，跨兩岸、跨洲，它哪管主權？但台灣的公衛體系一直是以主權建立，為當地人民服務。像武漢包機第一班有問題，第二班就不能來，政府的政策落伍。‘

陳美霞說疫情也讓意識形態現形。港生、陸生看身分不看旅遊史，不符邏輯。新冠病毒是對資本制度的反撲，窮人不敢去檢測，因為花不起，對美國防疫是很大漏洞，連《紐約時報》都倡議要社會主義。她認為下一步是公衛民主，全民討論公衛，不准逆時中是很不民主的。

(旺報 )