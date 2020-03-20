國民黨主席江啟臣日前接受前主席洪秀柱專訪，專訪內容今天完整公布。對於洪秀柱詢問是否承認自己是中國人，江啟臣說，他出生在台灣，但在血緣與文化上都跟中國有關，所以，「我是台灣人，也是中國人」。他指出，若要改變國家目標，只有修憲一途，而執政者有責任說明修憲帶來的風險與成本，人民才能清楚選擇。

江啟臣表示，國民黨締造中華民國，之後開始實施憲政，不管是原有的憲法或是憲法增修條文，實施至今都沒有修改過，無論藍綠誰執政，都應回歸憲法，避免意識形態無謂的內耗。

談及九二共識，江啟臣說，過去馬政府時期，九二共識在兩岸發揮互不承認主權，擱置主權爭議，進行雙方交流互動，甚至解決問題等重要的功能，讓未達成目標共識前，兩岸能夠嫁接。

江啟臣坦言，在野黨在兩岸沒有施力點，九二共識被民進黨刻意抹紅，加上反送中，而國民黨沒有提出強而有力的論述，導致被誤解、扭曲，成為敗選原因之一。

江啟臣說，九二共識代表的根本精神，就是求同存異、擱置政治爭議，也就是維持現狀，這個本質至今沒有改變，因此如何重新調整論述說法，甚至賦予新的意涵，重新得到兩岸的互信基礎。

江啟臣指出，若要改變國家目標，只有修憲一途，不論是否修憲，最重要的是兩岸和平且人民接受；而執政者絕對有責任告訴人民，如果修憲、尤其涉及領土、國號、國旗等修正，所應承擔的風險與社會成本，人民才能清楚選擇，他相信全民會做出智慧的決定。

江啟臣接著說，這也是為什麼即便民進黨即便執政，卻不敢將其過去的台獨主張，透過修憲付諸實現。他表示，所謂的台獨就是法理台獨，必須透過制憲、宣布獨立，他反對變更憲法、變更中華民國。

洪秀柱闡述，民進黨很厲害，不搞法理台獨，而是「去中國化、去中國文化化」，也就是「隱性台獨」。江啟臣聞言後指出，隱性台獨的說法大都來自對岸，中華民國就是獨立的國家，不用模糊它，對於民進黨刻意切割台灣與大陸的歷史文化，他認為這與法理台獨是不一樣。

江啟臣補充，不管是血緣、淵源，像是民眾每天去廟裡拜的神，生活中有太多東西都與中國大陸相連，刻意切斷這些歷史淵源與文化的意義並不大，由於大陸經歷文革，台灣社會對中華文化的保留傳承，相對比較堅強。

洪秀柱追問，是否承認自己是中國人？江啟臣說，基本上，我們出生在台灣，但是我們在血緣文化上都跟中國有關，所以基本上，「我是台灣人，也是屬於中國人啊」。

江啟臣認為國民黨應該「親美、和中（陸）、友日」，兩岸現實關係中，美中台三邊平衡對中華民國最有利。過去四年，國民黨連在華府說明國民黨做的事情都沒有，抑或指稱民進黨執政在民主與言論自由出問題，都沒讓外國人知道，因此國民黨要設置窗口，讓有國際影響力的國家知道我們的立場。

(中時 )