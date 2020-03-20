標準普爾道瓊指數公司指數投資策略董事總經理Tim Edwards撰文稱，各類資產和各個地區的市場所經歷的波動性都達到了創紀錄的水準，目前波動性可與之對比的就只有2008年的金融危機。他表示，至少在短期內，大幅波動將成為美股新常態。

Edwards指出，在本月之前，道瓊工業股票平均價格指數（Dow Jones Industrial Average）上一次在一天內波動5％還是在11年前。然而，道指在今年3月份幾乎每天都有這麼大（甚至更大）的波動，包括本週一甚至單日下跌12％，這是自1987年黑色星期一以來最糟糕的一天。

這種情況會持續多久呢？Edwards表示從波動率指數可見一斑。

被稱為市場的恐懼指標的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）給出了市場在短期內預期的波動率。

Edwards稱，波動率指數的歷史可以追溯到1990年1月，而在過去的7500多個交易日，波動率指數8個最高收盤點位中有5個發生在過去一周。只有2008年金融危機期間出現的波動高峰出現了類似的情況。

Edwards表示，波動率指數長期均值為20，VIX指數達到80意味著市場預期股市的日波動幅度將是正常水準的四倍左右。

(旺報 )