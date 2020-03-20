世界受新冠疫情仍處紛亂，在家工作、居家隔離者增加，當中已有人藉SNS等傳達身心囤積壓力。台日皆有關心人們心理健康的心理師等專家們，發文傳授簡單易實行的減壓方法，盼對焦慮不安的人們有所助益。

10秒回到穩定狀態「穩定自己 度過難關」

凱麟老師是獲加拿大卑詩省註冊臨床諮商師(RCC) 、國際教練協會(ICF)認證整合人生教練等國際認證的心理專家，他的線上課程《愛上突破困難的新自己》獲授課學生好評。

近日他在YouTube頻道中以影片示範如何用短短10秒呼吸，讓自己進入最佳防疫心理狀態，他強調「焦慮影響免疫力，10秒穩定自己以做好防疫，保護自己」，並示範深呼吸時如何感受身體重量與重心，有網友練習後留言表示深獲助益。

接觸大自然是穩定身心方式之一。（fotojet.com）

接觸「偽自然」效果佳

日本心理師池努日前在《みんなのゴルフダイジェスト》撰文，提到減壓與回復集中力的最簡單方式即是「接觸大自然」，而無法出門的人他建議可接觸「偽自然」，包含「大自然聲音」、「大自然影片」兩項。

他建議可在家中掃除、工作時一邊用YouTube等用「療癒」或是「放鬆」等關鍵字搜尋海浪聲、溪水水流聲、小鳥叫聲等，都有助減壓，池努表示他自己在撰寫文章時就會放著大自然音來提高集中力與舒壓。

他也推薦自家或書房擺設觀葉植物，指出挪威曾做過400人的實驗，結果發現桌上置有觀葉植物的人不僅壓力較輕、也提升了工作生産力，也是能方便接觸「偽自然」的方式。

心理專家建議無法走訪大自然踏青，也能以其他方式接觸自然。（資料照片）

(中時 )