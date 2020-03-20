一名樣貌出眾的輕熟女人妻，經由人肉仲介進行性交易，至今已經接待超過360名男客，估計進帳40多萬，不過當警方逮人時，才知道這名輕熟女，有不得已的苦衷。

這名34歲輕熟女為了養家，經丈夫同意後，透過仲介到各地接客，主打「平價技術派」、「綿綿柔情」等標語，加上出眾樣貌，果然吸引不少恩客上門，每次交易收2000元，抽成後拿到1200元。粗估下海至今，已接待超過360名男客。

根據這名輕熟女透露，她育有一子，因為丈夫打零工、工作又不固定，收入根本無法養家，她為了快速存錢，提供家人更好生活品質，透過同樣從事性服務的姐妹介紹下海，「每次交易前，都會滑著手機看著孩子的照片，接著深呼吸，準備繼續忍受男客進入身體」。手機裡都是孩子的照片，也是這位輕熟女接客前，安定心神的力量。

網路警察是在知名論壇發現這名輕熟女的資訊，因此偽裝成男客，18日晚間相約在出租套房，待輕熟女寬衣解帶後亮出證件逮人。據了解，這名輕熟女平均每天要接5名客人，1次淨賺1200元，至今已過了70多天，換算下來已存超過40多萬。當警方詢問，「何苦呢」？輕熟女雙眼泛著淚光回應，「我實在沒有辦法了」，除了這名女子被逮，員警也逮捕讓她租屋從事性交易的二房東，並持續追查上游集團，依法送辦。

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(中時電子報)