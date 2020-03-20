新冠肺炎大流行 美國暫停全球所有常規簽證服務 22:332020/03/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院今天表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在全球大流行，美國將暫停全球所有常規簽證服務。 法新社報導，國務院也在旅遊警示中說，若美國駐外使領館有足夠人力，還是會考慮提供緊急簽證。 美國國務院昨天也把全球旅遊警示提升至最高的第4級，呼籲民眾避免出國，否則可能被迫無限期滯留海外。 (中央社) #美國 #全球 #國務院 #簽證 #美國國務院 也許您會感興趣 國際熱門新聞 別唬我！陸首傳境內零新病例 川普冷酸一句話 - 國際 管你的！川普就是要稱「中國病毒」筆記露玄機 - 國際 英首相呼籲勿搶貨 卻遭拍到運送大批物資進府 - 時事 出了恐回不來...美全球旅遊警示升最高級「別出國」 - 國際 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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