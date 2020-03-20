美國國務院今天表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在全球大流行，美國將暫停全球所有常規簽證服務。

法新社報導，國務院也在旅遊警示中說，若美國駐外使領館有足夠人力，還是會考慮提供緊急簽證。

美國國務院昨天也把全球旅遊警示提升至最高的第4級，呼籲民眾避免出國，否則可能被迫無限期滯留海外。

(中央社)