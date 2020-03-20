因疫情擴散而發生搶購潮的英國，首相強生(Boris Johnson)公開呼籲民眾勿囤積物資，不料隔日卻被多家媒體拍到首相府有數量大貨車運送大量衛生紙、食品和工作人員臨時居住的行軍床。許多搶不到食物的市民欲哭無淚，還供應貨品的超市人龍也愈排愈長。

據英國《每日郵報》報導，英國媒體拍到好幾輛大貨車往唐寧街10號的首相府運送物資，其中可見大量衛生紙、食品和一些供工作人員臨時居住的行軍床。

“Be responsible in your shopping” then proceeds to receive a years supply of toilet roll at Downing Street. pic.twitter.com/pWW6vuqsvD — James (@Physio_James) March 20, 2020

報導說，英國首相強生已公開承諾，大倫敦地區不會封城，並強烈要求搶購食品與日常用品的人群「要有公德心」，完全沒有必要因為新冠肺炎疫情而大量囤積應急物資，但這番並未對民眾發生任何作用，英國各大超市門口都排滿了長龍。

A concequence of panic buying... please think of those at work looking after your health or other key workers who can’t get to the shops till the end of the day #COVID19 #thinkbeforeyoupick SG pic.twitter.com/INhzvCCjnt — London Ambulance - North West London (@LAS_NorthWest) March 19, 2020

英國《鏡報》也報導，一名在加護病房工作的護士在結束48小時的值班後買不到食物，看著超市里空空蕩蕩的貨架，忍不住淚流滿面。

大陸的網民對於英國首相府大批囤積物資的行為亦頗為不解，網民稱：「英國首相府沒有特供嗎？為何還要搶物資？」「領導人叫大家先別囤，等我囤好了你們再去吧！」「民眾要買不夠就去首相家裡搶吧！」

(中時電子報)