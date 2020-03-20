新冠肺炎引發民眾恐慌，出現搶購物資情況，經濟部長沈榮津今晚在臉書PO出影片表示，目前維力、味王等泡麵廠商都已把產能拉高到中元普渡時水準，而罐頭廠商也有3個月存量。除藉此強調產能無虞，也呼籲民眾「多買台灣製造的好產品」

此外，對民眾瘋搶的衛生紙，經濟部也表示，永豐餘、正隆等廠商都表示工廠產線已24小時開工，還強調一卷3噸的衛生紙可裁切成小包裝後，「可讓你七卡臣約300年」，原料供應無虞。

沈榮津感謝台灣製造商挺台灣，並請大家從現在開始多買台灣製造好產品，「用新台幣挺台灣製造」。

(中時 )