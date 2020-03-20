衛生紙「七卡臣300年」 經長：泡麵產能拉到中元節水準 22:402020/03/20 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾瘋搶物資，經濟部長沈榮津今晚在臉書PO文，強調衛生紙跟泡麵產能供應無虞。(圖：取自經濟部臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎引發民眾恐慌，出現搶購物資情況，經濟部長沈榮津今晚在臉書PO出影片表示，目前維力、味王等泡麵廠商都已把產能拉高到中元普渡時水準，而罐頭廠商也有3個月存量。除藉此強調產能無虞，也呼籲民眾「多買台灣製造的好產品」 此外，對民眾瘋搶的衛生紙，經濟部也表示，永豐餘、正隆等廠商都表示工廠產線已24小時開工，還強調一卷3噸的衛生紙可裁切成小包裝後，「可讓你七卡臣約300年」，原料供應無虞。 沈榮津感謝台灣製造商挺台灣，並請大家從現在開始多買台灣製造好產品，「用新台幣挺台灣製造」。 (中時 ) #台灣 #台灣製造 #民眾 #廠商 #產能 也許您會感興趣 推薦閱讀 敵視台商是自挖牆腳 04:102020/03/16 論壇廣場 民眾等公車突摔倒 滾到車道慘遭公車壓傷 14:552020/03/16 社會 遠端辦公夯 廠商新品搶市 04:102020/03/17 產業．科技 盧秀燕怒轟中央：強暴民意機關 當空汙製造廠商的門神 10:202020/03/17 政治 盧秀燕轟中央：當空汙製造廠商的門神 10:462020/03/17 政治 台灣精品選拔 貿協廣邀台灣產業175家企業加入 19:222020/03/18 財經 疫擊歐洲手機銷售 恐年減20％ 04:092020/03/19 焦點新聞 國泰台大團隊：美未現系統性倒閉風險 04:102020/03/19 財經要聞 打破對台工作的怪圈與迷思 04:092020/03/20 論壇廣場 得力越南廠扮成長引擎 擬新建產線 04:102020/03/20 證券．權證 財經熱門新聞 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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