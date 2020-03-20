櫃買中心表示，新冠病毒疫情對全球整體經濟造成衝擊，首當其衝的就是零售、餐飲、飯店與觀光等產業。但此波疫情讓不少民眾盡量減少外出，大量的交易與娛樂移轉至線上通路及線上遊戲，讓電子商務與文化創意-線上遊戲等宅經濟獲得商機。國內兩大電商平台網家與富邦媒在今年1、2月業績，都創歷年來同期新高，而遊戲業者營收也有不錯表現。

根據資策會MIC研究指出，由於疫情影響眾多實體門市的營業，消費者減少至公眾場合的購物頻率以避免接觸人群，購物通路從線下通路轉向線上通路，門市的人流、金流頓時銳減，然而此事件雖衝擊實體零售業營收，但卻促成宅經濟熱潮的延燒，讓電子商務產業在以往的淡季交出亮眼的銷售成績單。

此波疫情也讓實體零售業者加深對線上通路的投入，更重視線上獲取顧客，邁向線下與線上通路並行的方向。這樣的情勢增快實體零售走向新零售的速度，布局品牌官網導購、行動App下單、電商平台開店，以及進行全通路會員經營等虛實通路並行的手段。

根據資策會MIC研究指出，隨疫情全球蔓延，企業為避免員工群眾接觸與感染，將雲端應用與遠端工作視為現階段因應方向，以確保在疫情影響下，資訊系統與業務皆能持續穩定運轉，降低疫情的衝擊，衍生出相關軟體應用與解決方案的需求，甚至可能改變企業營運模式，開啟新的商業機會。

在此疫情的衝擊下，帶動企業對於雲端服務的需求。然而，企業的資安防護能力，將是企業使用雲端服務與遠距工作會面臨的挑戰，同時也是資安業者的契機。

依櫃買中心統計，宅經濟含括櫃買市場之文化創意、電子商務及資訊服務等產業，2月營收103億元較去年同期增加12億元（增幅12.9％），累計前2月營收215億元，亦較去年同期增加17億元（增幅8.4％）；目前文化創意、電子商務及資訊服務等產業，有鈊象、智崴、尚凡、網家、緯軟、勤崴國際等57家上櫃公司，多數公司在財務、業務面及殖利率有不錯的表現，且頗多是櫃買中心富櫃200指數之成份股，投資人可多加留意。

(工商 )