因應新冠肺炎疫情衝擊，百貨商場積極出招自救！環球購物中心Global Mall宣布，繼2月中起陸續推出外帶外送服務、線上購物、八點8折優惠等，成功帶動餐飲業績成長5～10％後，本周全台七店更獨家與外送平台「Uber Eats」攜手合作，預計在3月底前上線超過80家餐飲專櫃，提供近1,500種各國美食一指送到家！

Global Mall表示，為歡慶該服務上線，Global Mall將於3月底前推出20家美食限量買一送一活動，同時也與Uber Eats共同推出獨家優惠活動，3月27日至4月2日於平台點購消費滿399元可折抵80元。

同時，Global Mall外帶上也再擴大服務範圍，宣布將創南台灣百貨之先，推出「得易速」免下車美食快取服務，首波共計有20家餐飲專櫃共同參與，只要30分鐘前以電話事先預定餐點、確認交付時間，即有專人將美食送到車前，方便省時！

Global Mall表示，為力抗疫情，Global Mall全台七店本週起與外送平台Uber Eats展開合作，推出美食外送服務，看準消費者日常餐飲需求，主打小資美食，首波有近25家餐飲專櫃上線，3月底前預計將有80家上線，其中，更有近5成是首次加入外送平台的業者。

Global Mall指出，此次合作外送的餐飲業者包括日式「銀座杏子日式豬排」、「樂麵屋」、「金葉名氣餅」、義式料理「好滴咖啡」、「米塔義式廚房」、南洋及港式風味「談談越」、「泰飽」、「池記」，肉食族最愛的丼飯「胡同燒肉丼」、「開丼」還有火鍋、台式牛排、牛肉麵、滷味及輕食飲品等。

據統計，Uber Eats外送平台甫上線三天，已帶動Global Mall外送訂單數增長一倍，外送客單價高於館內餐飲平均客單價2成以上，其中，商圈周遭多家庭客及上班族的Global Mall新北中和、桃園A8主要訂購時段集中在午餐、下午3～4點及晚餐6點後為最高峰。

(工商 )