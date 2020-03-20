受到新冠肺炎疫情影響，民眾紛紛降低出門頻率，電商購物平台儼然在此時成為安全考量的最佳選擇。東森購物電話行銷執行長紀坤傑宣布邀供應商共襄盛舉，價值1,216萬元護膚保養品與保健品要供醫護人員免費索取。

紀坤傑表示，從12月疫情爆發開始，抗疫產品和保健食品等相關產品的需求都非常大。為了向本次由衛福部陳時中部長率領下全力為全民衝刺打拼的”台灣隊長”---包括醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬，東森購物電話行銷團隊特地準備精選了目前通路最暢銷的保健品和保養品，希望能替台灣醫護團隊和家人補充健康好體力、維持美麗好氣色，本次贊助物資總金額高達1216萬台幣，東森購物邀請供應商一起共襄盛舉，不計成本全數贈出，有東森嚴選的高標準把關，絕對要讓台灣一線醫護和家人，從裡子到面子都顧條條。

本批捐贈防疫物資內容包括有東森自然美所贊助，「自然美-瑞昇超逆齡賦活膠囊」，東森自然美林燕玲執行長表示，現在正是忽冷忽熱的換季時節，她觀察到女性醫護人員由於長時間戴著口罩，因此臉部肌膚特別變得容易乾癢、脫皮或泛紅，東森自然美呵護疼愛所有台灣一線女性醫護人員的肌膚，在辛苦工作之餘，也能收到讓肌膚保持最佳狀況的優質MIT保養產品，「東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊」，讓一線醫護姊姊妹妹們即使素顏戴口罩，也能自然而然地散發出美麗好氣色。 另由東森健康生醫公司所贊助的優適活品牌「速威B群糖衣錠」，富含高單位B群，有助維持能量正常代謝、牛磺酸+肌醇，迅速補充能量，元氣滿分、一天一錠，補足所需戰鬥力。

華陀扶元堂生藥科技公司贊助的「華陀IDP精華奶粉鑽石乳蛋白」，以紐西蘭純淨牛乳提煉，含人體細胞、組織、器官的主要構成物質，有助增強體力，保持健康好元氣。由喬伊國際股份有限公司所贊助的商品「妍美会高純度褐藻糖膠健康防護強化膠囊」，日本專利褐藻糖膠、補充礦物質微量元素、全面提升保護力。

東森購物始終秉持顧客至上的精神，持續關心新冠肺炎疫情現況，用心體貼每位消費者，並積極響應政府政策，秉持「最有溫度」的服務精神持續深耕。在疫情期間，台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，東森購物率先響應農委會政策，率先開賣鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚力挺小農，並攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，更不斷精進服務品質，為台灣社會盡一份心力，也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

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