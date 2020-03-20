女星謝忻去年和阿翔爆出不倫戀，形象和事業都遭受重創，沉寂一段時間後，近來逐漸重返螢幕，希望可以捲土重來，她在聽取路人對她的真實想法與評價，卻在錄影期間一度忍不住痛哭。

謝忻日前參與節目《綜藝大熱門》「你敢親自面對惡評嗎？」單元，她也變裝和製作單位上街做民調，親自聽取路人內心最真實的評價，謝忻表示，既然選擇要重新開始，那就要勇敢面對曾經所發過的事情。

民眾表示不倫戀事件後，變得不是很喜歡謝忻。（圖／綜藝大熱門Youtube）

雖然有民眾表示，事件爆發後，對她的印象轉差，但大部分民眾仍給予正面評價，「每個人都會犯錯，有改正就好」、「對她印象不差啊！而且一個巴掌拍不響，不能一昧的只怪一方」、「加油，妳很棒」。

過程中謝忻意外收到許多暖心評價，讓謝忻相當感動。（圖／綜藝大熱門Youtube）

被問到社會大眾是否該再給謝忻一次機會？其中有路人直言，「也不能是謝忻一個人承擔，我覺得偷吃不能只怪女人，因為男人也是有錯的」。讓躲在身後的謝忻頓時暴哭，緊抱對方不停說著「謝謝妳」。包括主持人憲哥也鼓勵，「人生不是任何一次考試，就會完結的，我們一起努力好不好」。

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(中時電子報)