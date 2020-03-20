為拯救黨內青年荒，國民黨青年團與立院黨團正籌劃「青年政治職場實習計劃」，要吸納青年參與公共事務；巧的是，前青年團總團長、台北市議員徐巧芯動作更快，下週將開設「日知學塾」線上課程，且已邀前黨主席朱立倫、前行政院長江宜樺等大咖當講師，並提供實習機會。

國民黨主席江啟臣推動年輕化，青年團總團長田方倫、執行長蔡哲琛日前拜會立院黨團總召林為洲，致贈黨籍立委每人一枚青年團的黨徽別針，商定青年政治職場體驗計劃，先由青年團辦理實習前訓課程，再安排學員赴黨團辦公室、立委研究室或服務處實習，一段時間後輪調並定期回訓；結訓後推薦為國會助理或行政部門幕僚，日後可參政或往其他公共領域發展。

國民黨青年團還在籌劃，但曾任總團長的北市議員徐巧芯，下週將先推出線上學習的「日知學塾」，內容含大師講堂、政治幕僚、政治記者、媒體溝通、地方民代、議題、政論演講等七大主題。大師講座的講師有朱立倫、江宜樺、中廣董事長趙少康及多位民代、名嘴，內容已錄製完成，其中朱立倫向欲參與公共事務的青年表達期許。

徐巧芯說，2018年底選上議員後，就發想青年培訓與經驗傳承，一年多來廣邀黨內要角錄製內容，當免費線上課程內容。第一波將召集200名學員，再為表現好的學員媒合政治職場實習64小時，包含行銷、法案、選服、行政等，並擇優10人發5千元獎學金。另會依學員興趣及學塾人脈，客製化媒合產業大咖。

目前同意提供實習名額的單位，有朱立倫辦公室、朱立倫主導創辦的銀光未來創新協會、江宜樺的長風基金會、國家政策研究基金會及多位民代研究室。實習期間，由學塾提供車馬費及勞保，實習單位不需負擔費用。

對於經費來源，徐說，主要是小額募款，部分實習單位也願負擔學員勞健保與車馬費，目前黨內與企業界的協力單位有近30個。

(中時 )