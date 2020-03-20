國民黨青年團及立院黨團、馬朱色彩濃厚的徐巧芯，不約而同招訓青年。老態龍鍾的國民黨，分進合擊吸納新血，確是好事，也是當務之急；但分進合擊中，江朱的微妙競合，很值得觀察。

國民黨2020大敗，年輕人一面倒地投綠是主因，爭取青年也成為改革四要項之一。江啟臣身為最年輕的黨主席，選前就發現國民黨老化的嚴重問題，以40歲以下黨員只佔3.16％(9122人)、30歲以下黨員只佔0.99％(2869人)，示警「繼續少子化，國民黨不必敵人消滅，自己先絕種。」因此上任主席後，除以人事布局展現年輕化的旺盛企圖，也主動造訪青年團，脫鞋與青年「坐」談，昨天還在立院帶頭搶下公民權下修的話語權，顯示他念茲在茲要爭取年青人認同。

但國民黨多年高喊重視年青人，除造就屈指可數的年輕民代，再無具體成效；近年光是青年團想吸納成員，就受困黨中央受黨產會掣肘，每月僅給近7萬元人事費、業務費掛零，團員空有熱血、卻無米可炊，以致不少招訓或活動難見效。

反倒日知學塾光憑徐巧芯籌劃一年多，就爭取到「黨內及企業近30個單位協力」而即將上線。若藍營有更多人採類似作法，絕對有助年輕化。

值得玩味的是，參與籌辦日知學塾者有多人是馬、朱當黨主席時的青年團總團長，甚至納為不分區立委名單，如今都屬朱陣營或在朱麾下。59歲的朱立倫雖大江啟臣11歲，卻是藍營「最年輕的大老」，聲望、歷練及能力俱足，儘管未投入主席補選，仍持續下鄉「學習之旅」。

「充電」中的朱立倫，與最年輕的黨魁江啟臣，除了各自爭取青年，在未來藍營共主、甚至明年黨主席改選，會呈現何種競合關係？將是兩人無可避免的課題，也會是黨內外關注的話題。

(中時 )